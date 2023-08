O Estado saudita tem como base política o Alcorão, livro sagrado do islã, além de algumas regras suplementares. Não está prevista, assim, a proibição do uso de itens religiosos no dia a dia. No entanto, dentro de mesquitas, símbolos não islâmicos não são permitidos. Entretanto, o acessório pode causar incômodo a algumas pessoas não acostumadas e gerar problemas ao craque.