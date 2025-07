Com gols de dois ex-Flu, Peñarol bate o Nacional e é campeão no Uruguai

O Peñarol conquistou neste domingo (6), pela primeira vez em sua história, o título do Torneio Intermedio ao derrotar o Nacional por 5 a 3 nos pênaltis no Estádio Centenário, após empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. Terans e Leo Fernández, com passagens pelo Fluminense, conveteram suas penalidades e levaram o time de Diego Aguirre à conquista.

Com a vitória, o Peñarol garante vaga na próxima Copa Sul-Americana, que será disputada em 2026.

Em um clássico tenso e disputado, com domínio aurinegro durante boa parte da partida, brilhou o goleiro panamenho Luis Mejía, que manteve o Nacional vivo até as penalidades. Na cobrança decisiva, Umpiérrez converteu e garantiu a taça para o time comandado por Diego Aguirre, que já comandou Altético Mineiro, Internacional e São Paulo no Brasil. O brasileiro Leo Coelho ainda converteu sua cobrança pelo Peñarol.

Do lado do Nacional, Rómulo Otero, ex-Santos, Atlético Mineiro, Fortaleza e Corinthians estava entre os titulares, mas não foi bem na partida e foi substituído na segunda etapa. Pelo Peñarol, Leo Fernandez talvez tenha sido o melhor jogador de linha da partida, mesmo com o placar em branco.

Leo Fernandez, destaque do Peñarol, teve passagem pelo Fluminense

Leo Fernández em Fluminense x Cruzeiro (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)

No Fluminense, Leo Fernández teve passagem apagada, mas estava presente na conquista da Libertadores de 2023. Neste ano, o uruguaio fez 20 partidas pelo tricolor, com um gol e uma assistência. Leo Fernández estava emprestado pelo Toluca nesta temporada, e foi vendido para o Peñarol no fim do ano.

