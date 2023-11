A comemoração da oitava Bola de Ouro de Lionel Messi teve um destaque que não foi o argentino. Com um gol e uma assistência, o brasileiro Talles Magno roubou a cena no amistoso que marcou a celebração da conquista do camisa 10 do Inter Miami. O ex-Vasco foi destaque do embate participando dos gols do New York City na vitória por 2 a 1, no Lockhart Stadium, casa do time da Flórida.