No segundo tempo, o Arsenal começou em cima, assustando em chute de longe de Declan Rice. Porém, o gol saiu do outro lado: em cobrança de escanteio de Ward-Prowse, Mavropanos subiu mais que a defesa e cabeceou. Com requintes de crueldade, a bola tocou no travessão e na trave esquerda de David Raya antes de entrar. O que se sucedeu foi um rolo compressor dos donos da casa, que esbarraram em grande atuação de Aréola e perderam a chance de diminuir em duas cabeçadas seguidas de Gabriel Jesus. No fim, Emerson Palmieri cometeu pênalti em Declan Rice, mas Benrahma cobrou mal e Raya defendeu.