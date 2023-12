“Embora a minha classificação fosse a mesma de 2022 no final da temporada, este ano foi totalmente diferente. Tive muitos altos e baixos e algumas lutas com as quais tive que lidar. O final da temporada foi muito emocionante. Acho que isso nunca aconteceu antes na história do tênis. Disputar aquelas partidas em Cancún com tanta carga na classificação me deu muita confiança. Aprendi muito sobre mim mesma e vou aproveitar isso em 2024. Estou ansiosa pelos torneios na Austrália. Quero fazer isso passo a passo. Me sinto melhor preparada para lidar com a pressão de ser o número um do que no ano passado”, explicou Iga Swiatek no Media Day da United Cup.