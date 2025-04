Com gol de Navarro, Colorado Rapids vence e sobe de posição na MLS

O Colorado Rapids venceu o San Diego FC pela oitava rodada da MLS e, com gol de Rafael Navarro, ex-Palmeiras e Botafogo, venceu por 3 a 2 o 3º colocado da Conferência Oeste. Na quarta posição, com 14 pontos, a equipe, que tem o atacante como artilheiro e um de seus principais jogadores, aproxima-se do líder Vancouver Whitecaps (19).

Até o momento, o brasileiro anotou quatro gols em oito jogos pela Liga norte-americana. Com mais 28 rodadas pela frente e apenas cinco pontos de distância do atual líder, Navarro falou sobre suas expectativas para o resto da temporada:

- Fico feliz de ter começado bem o ano e ajudar a equipe com gols. Temos um grupo muito forte e dedicado. No último jogo, não conseguimos levar os três pontos pra casa, mas não deixamos isso nos abalar. Hoje, graças a Deus, pude marcar o meu e o time voltou a vencer - disse.

Deixar o nome na história da equipe

O Colorado Rapids não conquista o título da MLS desde 2010. Na última temporada, a equipe do centroavante parou nas quartas de final da Conferência Oeste para o LA Galaxy, que acabou conquistando o título. Navarro disse que quer deixar seu nome na história da equipe e também acabar com o jejum sem títulos.

- No Brasil, ganhei duas vezes o Brasileirão pelo Palmeiras e uma Supercopa. Quero deixar meu nome marcado aqui também, ajudando a acabar com esse jejum de 15 anos. Sei que o caminho ainda é longo, já que ainda estamos na oitava rodada, mas o time é capaz e nossa torcida merece muito esse título - afirmou.

Na próxima rodada da MLS, Colorado Rapids voltará a campo no próximo sábado (19) para enfrentar o Houston Dynamo, fora de casa, no Texas.

Rafael Navarro foi emprestado pelo Palmeiras a equipe americana inicialmente meio de 2023, mas após se destacar foi adquirido em definitivo pela equipe do Colorado em uma negociação fechada na casa dos 3,5 milhões de dólares (19,3 milhões , na cotação da época). Ao todo, ele já marcou 22 gols em 63 partidas pelo Rapids até agora.