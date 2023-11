A torcida do Watford começou o final de semana com motivos para comemorar. Neste sábado (11), a equipe venceu o Rotherham por 5 a 0, com direito a gol do brasileiro Matheus Martins, ex-Fluminense. O resultado coroa a boa fase do time, que chegou aos seis jogos de invencibilidade na Championship e agora ocupa a 13ª posição na tabela.



Jogando em casa, o Watford abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo, com gol de Rajovic. E foi ele quem ampliou ainda na primeira etapa. Já no segundo tempo, aos 9 minutos, Kayembe marcou o terceiro. Aos 41, Ince balançou as redes e Matheus Martins, aos 94, fechou o placar.



