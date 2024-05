Com gol de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr garante a vitória nos acréscimos e adia título saudita do Al-Hilal

Al-Nassr vence Al-Okhdood com gols de Brozovic e Cristiano Ronaldo (Divulgação/Al-Nassr)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 17:06 • Riad (SAU)

Com o fim da temporada 2023/24 se aproximando, o Campeonato Saudita está a poucos dias de conhecer o novo campeão. Nesta quinta-feira (9), o Al-Nassr venceu o Al-Okhdood por 3 a 2 e adiou a comemoração do rival Al-Hilal. Brozovic, duas vezes, e Cristiano Ronaldo, foram os goleadores da vitória.

Com este resultado, o time do astro português chegou aos 77 pontos, com a segunda colocação já garantida. Por outro lado, o líder Al-Hilal, com 86, pode faturar o título ainda nesta rodada, no sábado (11), contra o Al-Hazem.

➡️Jogador do Barcelona renova contrato com cláusula de 2,7 bilhões de reais

18 vezes campeão da liga nacional, o time de Jorge Jesus pode, ainda, faturar a Copa do Rei Saudita, justamente contra o Al-Nassr, no dia 31 de maio, às 16h (de Brasília).

FUT INTERNACIONAL