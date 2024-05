(Foto: THOMAS COEX / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 10:11 • Barcelona (ESP)

Em sua temporada de estreia no time profissional do Barcelona, Pau Cubarsí renovou o contrato com o clube catalão e as cifras da multa rescisória assustam: 500 milhões de euros (2,7 bilhões de reais na cotação atual) é o que um clube precisa pagar para tirar o zagueiro de 17 anos dos Culés.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após a renovação, Cubarsí comentou sobre a estadia no clube blaugrana e as oportunidades que vem tendo na temporada de estreia. Em La Liga, o jogador atuou em 15 jogos, com 1.230 minutos no total, e na Champions League, disputou 3, sendo todas elas nas fases eliminatórias.

➡️ No Lance! Betting você tem o melhor do futebol europeu para apostar! Abra a sua conta já!

Além do zagueiro, outra joia da La Masia, Lamine Yamal, de 16 anos, já bastante utilizado pelo técnico espanhol e conquistou sua vaga na Seleção Espanhola. O ponta canhoto jogou 33 partidas na liga nacional e 10 na Liga dos Campeões.

(Foto: FRANCK FIFE / AFP)

- Estou muito feliz porque isso é um sonho desde pequeno. Ser Culé desde pequeno e poder renovar com o Barcelona é a melhor coisa que pode me acontecer em muito tempo. Estamos felizes não só eu, mas também meus companheiros. Estou tendo muitas oportunidades e tendo aproveitar o máximo e seguir trabalhando - disse Cubarsí, para as mídias sociais do clube.

Eliminado nas quartas de final da competição europeia para o PSG e com o título do Campeonato Espanhol nas mãos do Real Madrid, a equipe comandada por Xavi terá que se reerguer para a próxima temporada, afim de conquistar taças.