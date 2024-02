O Arsenal goleou o West Ham por 6 a 0, neste domingo (11), em jogo válido pela 24ª rodada da Premier League. A partida foi disputada no Olímpico de Londres, em Londres, na Inglaterra. Os gols da partida foram marcados por: Saliba (32 do 1ºT), Bukayo Saka (41 do 1ºT e 18 do 2ºT), Gabriel Magalhães (44 do 1ºT), Leandro Trossard (47 do 1ºT) e Declan Rice (20 do 2ºT).