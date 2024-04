Com gol de Bellingham nos acréscimos, Real Madrid vence o Barcelona e encaminha título de La Liga

Bellingham marcou nos últimos minutos do jogo em vitória do Real Madrid sobre o Barcelona (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 18:18 • Madri (ESP)

Em um jogaço digno de 'El Clásico', o Real Madrid virou sobre o Barcelona nos acréscimos, venceu por 3 a 2, e encaminhou a conquista do Campeonato Espanhol da atual temporada. Isso porque a diferença de pontos entre os rivais é de 11 pontos (81 a 70), faltando apenas seis jogos para o fim da competição (18 pontos em disputa).

Os gols do Real Madrid foram marcados por Vini Jr, Lucas Vázquez e Bellingham, no fim do jogo; pelo lado do Barça, balançaram as redes Christensen e Fermín López.

⚽ COMO FOI O JOGO?

O Barcelona precisou de apenas seis minutos de jogo para abrir o placar diante do maior rival: após cruzamento vindo do lado direito, Christensen se aproveitou da falha do goleiro Lumin, que saiu errado na bola, para escorar de cabeça.

Em desvantagem no placar, o Real Madrid tentou reagir rapidamente, mas não conseguiu se impor da forma como esperava. Isso porque o equilíbrio foi a grande marca do clássico, mesmo que o Barcelona não tenha conseguido impor o seu estilo de posse de bola.

Aos 18 minutos, o árbitro do jogo assinalou pênalti após jogada individual de Lucas Vázquez (veja o vídeo abaixo). Vini Jr. foi para a cobrança e empatou o jogo para o Real Madrid. O resultado persistiu até o intervalo, quando Xavi resolveu mexer na equipe para o segundo tempo.

O espanhol resolveu tirar de campo o autor do gol e colocou Fermín López, na intenção de controlar melhor a posse. A mudança fez efeito e o time catalão passou a trocar passes com mais facilidade, ao seu estilo.

Aos 24 da segunda etapa, Lamine Yamal finalizou de fora da área e Lumin espalmou. No rebote, Fermín López recolocou o Barça à frente no placar. Mas nem deu tempo de comemorar: quatro minutos depois, Lucas Vázquez empatou o jogo novamente, completando cruzamento rasteiro e milimétrico de Vini Jr, vindo do lado esquerdo do campo.

Vini Jr. marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Quando tudo indicava um empate entre os rivais, já nos acréscimos, Bellingham apareceu para decidir mais um jogo e encaminhar a conquista de La Liga para o time merengue: em lance semelhante ao do gol anterior, Lucas Vázquez inverteu os papéis e cruzou rasteiro em direção ao segundo pau, onde o meia inglês chegava para fuzilar o gol do Barcelona.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Real Madrid volta a campo na sexta-feira (26), às 16h (hora de Brasília), diante da Real Sociedad por La Liga. O Barcelona, por sua vez, encara o Valencia na segunda-feira (29), às 16h (de Brasília), também pelo Campeonato Espanhol.