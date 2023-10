Já nos últimos quarenta e cinco minutos, o jogo ficou bastante movimentado. O Al-Wehda chegou ao empate com gol contra de Hindi, mas a felicidade dos torcedores do clube de Meca não durou muito. O brasileiro Ibañez aproveitou escanteio para botar o Al-Ahli de volta à frente no placar. Aos 39, Mahrez marca e mata o jogo. Final de jogo 3 a 1 para o time de Roberto Firmino.