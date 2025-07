Neymar terá empreendimento bilionário no Nordeste brasileiro; saiba detalhes

Neymar decidiu expandir seus negócios e irá lançar um empreendimento entre Pernambuco e Alagoas: a Rota Due diante do ‘Caribe Brasileiro’, com imóveis avaliados em R$ 7,5 bilhões de retorno comercial, de acordo com o "ge". O megaprojeto, localizado no Nordeste, é uma parceria entre a NR Sports (empresa do craque santista e seu pai) e a Due Incorporadora, empresa conhecida no ramo da construção civil. A previsão de conclusão das obras é em 2037.

Com Neymar de sócio e garoto propaganda, as negociações imobiliárias não são uma novidade para o atacante santista. O jogador já é dono de inúmeros imóveis de luxo espalhados pelo Brasil: em Balneário Camboriú, na Baixada Santista e no Rio de Janeiro, por exemplo.

Intitulada como Rota Due Caribe Brasileiro, o megaprojeto tem a previsão de entrega de 28 imóveis em Porto de Galinhas e Carneiros, duas cidades mais procuradas de Pernambuco, além de Maragogi, Antunes e Japaratinga, em Alagoas. Cerca de 100 quilômetros de extensão de faixa de areia, à beira mar, os locais serão concedidos para a construção de imóveis de segunda residência. Dez construções tinham entregas estimadas para o fim de 2024, os outros 18 serão feitos em fases, cerca de três por ano.

Projeto do Due Caribe (Foto: Divulgação)

— Estou junto com a Due na criação da rota Due Caribe Brasileiro. Vamos transformar o litoral nordestino e trazer muito desenvolvimento social e econômico para a região. Em breve, mais novidades — declarou Neymar em suas redes sociais, no ano passado.

Procurada para mais esclarecimentos, a Due Incorporadora, empresa parceira falou sobre a construção:

— É importante deixar claro que a parceria anunciada é para um projeto de desenvolvimento social futuro.

Rafael Zulu, amigo do Neymar e um dos sócios da DUE, revelou ao "Valor Econômico" que o preço desejado a ser conquistado com investimento é de R$17 bilhões nos próximos três anos. Isto é, o valor investido de R$7,5 bilhões pelo atacante é quase metade do valor.

A passagem de Neymar pelo Nordeste

O Santos terá o confronto contra o Sport, neste sábado (26), às 18h30 (de Brasília) pelo Campeonato Brasileiro. A última vez que passou por lá foi contra o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil, após retornar de lesão e passou em branco nos 90 minutos. O jogo foi para os pênaltis, e o time santista perdeu a disputa por 5 a 4 para o time nordestino.

Agora, retorna para jogar contra o Sport. Contabilizando as disputas contra times do Nordeste, ele soma 18 partidas, com sete vitórias, sete empates e quatro derrotas. Neymar balançou as redes oito vezes durante os jogos e tem um aproveitamento de 51,85% nos duelos.