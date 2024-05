Com falha de Beraldo, Hummels abre o placar para o Borussia Dortmund em Paris; veja o gol

Hummels comemora gol no Parque dos Príncipes. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 17:30 • Paris (FRA)

O zagueiro Mats Hummels, que estava presente na última final de Champions disputada pelo Borussia Dortmund, em 2013, foi autor do primeiro gol do duelo contra o PSG, no Parque dos Príncipes, pela semifinal do torneio. Os alemães, que entraram em campo com a vantagem do empate, chegam mais perto da vaga na final em Wembley.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Hummels aproveitou falha de Beraldo e subiu mais alto que a defesa para abrir o placar. Confira:

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!