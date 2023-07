A primeira etapa de jogo começou agitada, com as duas equipes querendo se sobressair contra o rival. Quem abriu o placar foi o Milan: aos 23 minutos, em cobrança de falta, Theo Hernández achou linda batida na cabeça de Malick Thiaw, que subiu mais do que a defesa e balançou as redes. Dois minutos depois, Tim Weah fez grande jogada e cruzou para trás. Chiesa chegou emendando de perna esquerda e a bola passou tirando tinta da trave de Maignan. Aos 32, a Juventus empatou. Em escanteio, Gatti apareceu na segunda trave para completar desvio e Maignan salvou. O próprio camisa 4 tentou pegar o rebote e parou na defesa, mas Danilo completou para o fundo da rede.