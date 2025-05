Com dois gols, Giovani comanda virada do Al-Sadd na Copa do Emir

Brilhou a estrela de Giovani no Catar nesta terça-feira (6). Com dois gols, o atacante, ex-Palmeiras, foi o nome da vitória de virada do Al-Sadd por 3 a 1 sobre o Al-Kharitiyath, que garantiu a classificação da equipe para as quartas de finais da Copa do Emir.

O Al-Sadd era o grande favorito no confronto, mas viu os visitantes abrirem o placar aos 14 do primeiro tempo. Mas 10 minutos depois, Giovani empatou a partida. Já na segunda etapa, uma virada relâmpago. Aos 55', Rafa Mujica colocou os donos da casa à frente do placar, e dois minutos depois Giovani marcou novamente e deu números finais à partida.

Este foi o 24° jogo de Giovani nesta temporada. O Al-Sadd chegou à nona vitória nos últimos dez jogos. O brasileiro falou sobre os gols marcados e a importância da vitória para a sequência da temporada. No próximo sábado (10/05), a equipe fará outro jogo decisivo, dessa vez a final da Copa do Catar, contra o Al-Duhail.

— Muito bom poder estar em campo e ajudar a equipe. Venho trabalhando muito e consegui marcar esses gols que nos levam à próxima fase do torneio. Levamos um susto no início do jogo, mas conseguimos manter a concentração e dominamos o resto da partida. É um resultado importante, também, para nos dar confiança para a sequência. Temos uma decisão pela frente, contra um adversário qualificado, mas temos consciência do nosso potencial e queremos muito conquistar esse título — afirmou.

