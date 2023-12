Gabriel Moscardo terá forte concorrência no meio-campo do Paris. O uruguaio Manuel Ugarte, de apenas 22 anos, é o pilar defensivo do setor na equipe, fazendo a função de primeiro volante. Quem também tem se destacado nesta temporada é Zaire-Emery, de 17 anos e da base do PSG. Além disso, Vitinha, Kang-In Lee e Fabián Ruiz também são fortes opções de Luís Enrique à frente do ex-Corinthians.