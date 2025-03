Com CR7 no time, Ângelo se destaca em assistências no Al Nassr

O atacante Ângelo, ex-Santos, tem se destacado no Al Nassr desde sua chegada, em setembro de 2024. Ao todo, foram nove assistências em 30 jogos na equipe que conta com Cristiano Ronaldo como grande estrela.

O bom desempenho de Ângelo não se limita às assistências. Ele é o líder do time em dribles certos, com 61. Além disso, com 11 participações diretas em gols, ele é o terceiro jogador mais envolvido nas jogadas ofensivas da equipe.

Na vitória recente contra o Al Khollod por 3 a 1, no dia 14 de março, Ângelo teve papel de destaque ao dar o passe para o gol de Duran. Seus 55 passes decisivos também o colocam em segundo lugar no time nesse quesito.

Passagem pelo Santos

Ângelo iniciou sua trajetória profissional com apenas 15 anos, em outubro de 2020, contra o Fluminense, no Maracanã, tornando-se o segundo atleta mais jovem a estrear pelo Peixe, atrás apenas de Coutinho.

Pelo Alvinegro Praiano, Ângelo fez 129 jogos, marcando cinco gols e distribuindo 10 assistências. Na última temporada, o atacante foi o jogador que mais acertou dribles em todo o Campeonato Brasileiro, com 86.

Em abril de 2021, Ângelo balançou as redes em vitória santista por 3 a 1 sobre o San Lorenzo, na Argentina, e também assumiu o posto de atleta mais jovem a marcar um gol na história da Conmebol Libertadores, com apenas 16 anos, três meses e 16 dias de idade.

Al Nassr na tabela

Atualmente, o Al Nassr ocupa a terceira posição da Liga Saudita, com 51 pontos, conquistados em 25 rodadas. Com 15 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, a equipe segue na briga pelo topo da tabela, que conta com o Al-Ittihad na liderança.