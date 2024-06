Com campeão da Champions na lista, Manchester United divulga barca para próxima temporada; veja nomes

Varane deixará os Red Devils após três temporadas. (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 15:39 • Manchester (ING)

Com o final da temporada de clubes em 2024/25, o Manchester United já estuda a reformulação do elenco para a disputa da próxima temporada. Na manhã desta quarta (5), os Red Devils divulgaram a lista de dispensas do clube: em julho, seis jogadores deixarão o clube.

Nomes importantes como os dos franceses Raphael Varane, tetra campeão da Champions League, e Anthony Martial, que está no clube há nove temporadas, estão entre os dispensados.

A lista de saídas do Manchester United

Raphael Varane

Multicampeão com o Real Madrid, zagueiro francês de 31 anos chegou há três temporadas por 40 milhões de euros.

Varane está de saída do Manchester United após três temporadas. ADRIAN DENNIS / AFP

Anthony Martial

Chegou do Mônaco na temporada 15/16 por cerca de 60 milhões de euros.

Brandon Williams

Lateral prata da casa. Não se afirmou após empréstimos para Norwich e Ipswich Town.

Charlie McNeill

Atacante formado na base do Manchester United. Não teve espaço no time principal e estava sendo utilizado no time sub-21, sem números expressivos.

Marcus Lawrence

Defensor de 19 anos que não chegou a estrear pela equipe principal dos Red Devils.

Kie Plumley

Goleiro que estava atuando no time sub-21 do time, mas sem muito espaço.