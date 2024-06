Cristiano Ronaldo pode reeditar dupla histórica no Al-Nassr; entenda

Seleção portuguesa comemora gol. (Foto: Divulgação)







Publicada em 05/06/2024 - 14:40 • Riade (SAU)

Com o final de uma temporada frustrante na Arábia Saudita, o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo já avalia opções para reforçar o elenco no próximo ano. Entre os nomes citados, Pepe, de 41 anos, surge com grande interesse e já tem proposta do time saudita: o zagueiro de 41 anos está de saída do Porto e busca um novo clube nos anos finais de carreira. A informação foi dada pelo portal 'A Bola'.

Pepe foi companheiro de time de Cristiano Ronaldo em duas oportunidades: no Real Madrid e na seleção portuguesa. Apesar da idade avançada, o zagueiro não demonstrou queda de rendimento e deseja atuar mais uma temporada, mas o Porto deseja rejuvenescer o elenco e optou por não renovar o contato. O defensor estará livre para assinar com qualquer clube a partir de julho e os sauditas saem na frente pela contratação.

Possível parceiro de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, Pepe comemora gol com a seleção portuguesa na Eurocopa. (Foto: Divulgação)

Além do contato do Al-Nassr, o defensor gera interesse de times no Brasil, Catar e Turquia. Antes de retornar ao Porto, na temporada 18/19, Pepe teve uma breve passagem pelo Besiktas.

O brasileiro naturalizado português fez base pelo Corinthians-AL, mas foi negociado com o Marítimo na temporada 2001/02. A partir daí, fez carreira vitoriosa no futebol europeu: foram três títulos de Champions League com o Real Madrid, além de 20 taças de competições nacionais em Portugal e na Espanha.

Ao lado de Cristiano Ronaldo, na seleção portuguesa, Pepe ainda levantou os troféus da Eurocopa em 2016 e da Nations League em 2018.