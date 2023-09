O início não poderia ser mais animador. Com mais uma contribuição direta de Marcos Júnior, o Sanfrecce Hiroshima bateu o Sagan Tosu por 2 a 0, no sábado (2), pela vigésima sexta rodada da J-League. O ex-jogador do Fluminense foi decisivo e deu uma assistência para o cipriota Pieros Sotiriou abrir o marcador para os visitantes.