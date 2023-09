O defensor deixou o Real Madrid em 2021 para assinar com o Paris Saint-Germain, onde permaneceu até este ano. Ao todo, Sergio Ramos soma 49 partidas pelo Sevilla entre 2004 e 2005. Quando desembarcou no Aeroporto San Pablo, em Sevilha, afirmou que tinha uma "dívida" com seu pai e seu avô, e por isso teria optado por voltar ao clube que o revelou, em meio ao interesse da Arábia Saudita e do Inter Miami por sua contratação.