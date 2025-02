O primeiro tempo do duelo entre Barcelona e Rayo Vallecano, válido pela 24ª rodada de La Liga, foi recheado de polêmicas de arbitragem. Mandante da partida, o Barça foi para o vestiário vencendo por 1 a 0, mas os visitantes ficaram insatisfeitos por conta de possível pênalti não marcado e gol mal anulado por impedimento.

Ainda com a partida empatada em 0 a 0, Abdul Mumin teve a camisa puxada por Hector Fort dentro da área de ataque da equipe de Madri. Nenhuma infração foi apontada em campo, e o VAR optou por não interferir. Pouco depois, Cissé agarrou Iñigo Martínez na área oposta, e desta vez o árbitro de vídeo entrou em ação para apontar pênalti. Lewandowski foi para a cobrança e abriu o placar no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Já nos minutos finais da primeira etapa, veio o lance mais polêmico do duelo. Jorge De Frutos recebeu dentro da área e balançou a rede do Barcelona, mas o assistente e o árbitro apontaram impedimento, confirmado pelo VAR. Contudo, o atacante do Rayo Vallecano estava em posição legal.

Confira abaixo o lance do impedimento e reações na web sobre a arbitragem em Barcelona x Rayo Vallecano

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona x Rayo Vallecano

24ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuïc (ESP);

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming);

🕴️ Arbitragem: Melero López (árbitro); Martínez Serrato e García Lozano (auxiliares); De Ena Wolf (quarto árbitro); Díaz de Mera Escuderos e Iglesias Villanueva (VAR).

⚽ ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczęsny; Hector Fort, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e Alejandro Balde; Frenkie de Jong e Pedri; Lamine Yamal, Gavi e Raphinha; Robert Lewandowski.

RAYO VALLECANO (Técnico: Iñigo Pérez)

Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Abdul Mumin e Pep Chavarría; Pedro Díaz e Pathé Ciss; Jorge de Frutos, Isi Palazón e Álvaro Garcia; Randy Nteka.