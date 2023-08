A transferência custou entre 90 e 100 milhões de euros aos cofres sauditas, menos da metade do valor pago pelos parisienses ao Barcelona em 2017 para ter o jogador. Neymar vestirá a camisa 10 do Crescente, recebendo um salário de cerca de 320 milhões de euros em dois anos de vínculo com o time do Oriente Médio, além de uma série de exigências feitas à diretoria para poder concretizar sua transferência.