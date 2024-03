Neste domingo (3), às 11h30 (horário de Brasília), o Bayer Leverkusen visita o Colônia no RheinEnergieStadion, na região da Renânia do Norte-Vestfália (ALE), em jogo válido pela 24ª rodada da Bundesliga. Os comandados de Xabi Alonso vivem momento iluminado, com nenhuma derrota na temporada e a liderança da competição, enquanto os donos da casa, com 17 pontos, precisam desesperadamente vencer na briga contra o descenso. O jogo terá transmissão do OneFootball.