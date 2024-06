Colômbia e Costa Rica nunca empataram em confrontos; são nove vitórias dos sul-americanos, contra duas dos centrais em 11 jogos na história (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 19:00 • Arizona (EUA)

Colômbia e Costa Rica se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 19h (horário de Brasília), no State Farm Stadium, no Arizona (EUA), em jogo válido pela segunda rodada do grupo D da Copa América. Os Cafeteros superaram o Paraguai na estreia e lideram a chave, buscando a segunda vitória para encaminhar a classificação; por outro lado, os Ticos empataram com o Brasil, e um triunfo pode deixá-los mais perto de surpreender o continente. O jogo terá transmissão do SporTV e do Globoplay.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

Colômbia x Costa Rica

2ª rodada - Grupo D - Copa América



🗓️ Data e horário: sexta-feira, 28 de junho de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: State Farm Stadium, no Arizona (EUA)

📺 Onde assistir: SporTV e Globoplay

🟨 Arbitragem: Gustavo Tejera-URU (árbitro); Martín Soppi-URU e Pablo Llarena-URU (auxiliares); Augusto Aragón-EQU (quarto árbitro); Hector Paletta-ARG e Christian Ferreyra-URU (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

COLÔMBIA (Técnico: Nestor Lorenzo)

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerry Mina e Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias e James Rodriguez; Jhon Durán e Luis Díaz



COSTA RICA (Técnico: Gustavo Alfaro)

Patrick Sequeira; Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo e Ariel Lassiter; Orlando Galo, Alejandro Bran e Brandon Aguilera; Álvaro Zamora e Manfred Ugalde