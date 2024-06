Flamengo sofre com desgaste, mas tem trunfo no Brasileirão até o fim da Copa América

Tite tem mais quatro grandes desafios com o Flamengo no Brasileirão antes do fim da Copa América (Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Na derrota do Flamengo sobre o Juventude, Tite usou o desgaste físico de seus atletas como uma das justificativas para o resultado. Em 14 dias, a equipe entrou em campo cinco vezes no Brasileirão.

Com poucas opções no elenco por conta de jogadores convocados para a disputa da Copa América e um acúmulo de lesões, o treinador vem trabalhando com um elenco curto. Em Caxias do Sul, o comandante contou com apenas três jogadores experientes, como Gabigol, Allan e David Luiz.

Com pouco tempo de recuperação nas duas próximas semanas, o Flamengo conta com um trunfo para amenizar o desgaste. Dos quatro próximos jogos, o Rubro-Negro faz três partidas no Rio de Janeiro, o que é um alívio no quesito deslocamento e viagem.

Na única partida longe do Maracanã, a equipe de Tite encara o Atlético-MG, em Belo Horizonte, que fica "ao lado" do Rio de Janeiro. E após os quatro confrontos, o comandante voltará a contar com Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Viña e Pulgar para a sequência do Brasileirão.

Nesse período, o Flamengo deve seguir desfalcado de Cebolinha, que vem sendo uma das peças chaves do elenco, e Igor Jesus. Em algumas posições, o treinador não tem reservas, como as duas laterais, e se utiliza de improvisos para resistir no topo da classificação.

Desde o início da Data Fifa, o Rubro-Negro apenas conquistou vitórias com um gol de diferença, além de ter tido um empate e uma derrota. Apesar disso, o Mais Querido precisa aproveitar a força do Maracanã para reencontrar o caminho do triunfo e se manter na ponta da forma que der.

Pedro marcou gols nos últimos dois jogos e é esperança do Flamengo (Foto: Luiz Erbes/AGIF)