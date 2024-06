Kendry Páez marcou o segundo gol do Equador na partida (Candice Ward / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 21:06 • Las Vegas (EUA)

O Equador venceu a Jamaica por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (26), em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa América. O Equador marcou com Palmer (contra) e Kendry Páez (pênalti) ainda no primeiro tempo. Antonio diminuiu para a Jamaica na segunda etapa, e Minda amplia a vantagem no final do jogo, no Allegiant Stadium.

✅ FICHA TÉCNICA

Equador 3 X 1 Jamaica

2ª RODADA DA FASE DE GRUPOS - COPA AMÉRICA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA);

🟨 Árbitro: Cristian Garay-CHI;

🚩 Assistentes: José Retamal-CHI e Juan Serrano-CHI;

🖥️ VAR: Nicolas Gallo-COL e Derlis López-PAR .

Equador (Técnico: Félix Sánchez Bas)

Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, William Pacho e Piero Hincapié; Alan Franco e Moisés Caicedo; Yeboah, Kendry Páez e Jeremy Sarmiento; Kevin Rodríguez

Jamaica (Técnico: Heimir Hallgrímsson)

Jahmali Waite; Di'Shon Bernard, Joel Latibeaudiere e Ethan Pinnock; Dexter Lembikisa, Lowe, Palmer e Greg Leigh; Shamar Nicholson e Cordova-Reid; Michail Antonio