Clubes sauditas miram contratação de Bola de Ouro para próxima temporada

Clubes sauditas fazem consultas pela contratação do atacante Ousmane Dembélé, jogador do PSG e atual Bola de Ouro, segundo a "Sky Sports". As equipes estão preparando uma investida significativa em termos financeiros para contratar o atleta após a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesta temporada, a Saudi Pro League deve perder alguns grandes nomes que estão em fim de contrato, como Benzema, Fabinho e outros nomes. Dessa forma, os clubes sauditas preparam uma segunda grande onda de investimentos, e Dembélé é visto como prioridade para a próxima janela de transferências.

continua após a publicidade

No meio do ano, Dembélé terá dois anos de contrato com o PSG, mas Nasser Al-Khelaifi já alertou que os jogadores que desejarem permanecer no clube devem se encaixar na estrutura financeira da entidade. Com isso, o atacante francês não tem sua continuidade garantida caso enfrente um imbróglio nas negociações de um novo vínculo.

- A política do clube é que temos um teto salarial para todos os jogadores, como sabem. Todos devem respeitar isso. O time e o clube são mais importantes que todos - disse o mandatário do PSG à imprensa francesa.

continua após a publicidade

Apesar das especulações, Dembélé está focado na reta final da temporada com o PSG e em busca dos títulos da Champions League e da Ligue 1. O clube já está eliminado da Copa da França, além de já ter vencido a Supercopa da França.

Na mira dos sauditas, Dembélé tem queda de desempenho

Na atual temporada, Dembélé sofreu uma queda de desempenho em relação ao ano anterior, em que foi eleito Bola de Ouro. O atleta sofre com lesões musculares e soma apenas oito gols marcados, além de seis assistências em 20 partidas.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.