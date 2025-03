Tottenham e AZ Alkmaar se enfrentam, nesta quinta-feira (13), em duelo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa, em busca de uma vaga nas quartas. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), e as equipes entram no campo do Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING). O confronto será transmitido pela CazéTV (YouTube). ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

O AZ Alkmaar conseguiu uma importante vitória no jogo de ida na Holanda, pelo placar de 1 a 0 com gol contra de Lucas Bergvall. Sendo assim, só a vitória interessa aos ingleses, que têm sofrido defensivamente ao longo da temporada. Quem avançar pega o Eintracht Frankfurt ou Ajax nas quartas de final.

Confira as informações do jogo do Tottenham pela Liga Europa

✅ FICHA TÉCNICA

TOTTENHAM X AZ ALKMAAR

OITAVAS - JOGO DE VOLTA - LIGA EUROPA

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de março de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: CazéTV

🟨 Árbitro: João Pinheiro (Portugal)

🔎 VAR: Tiago Martins (Portugal)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Vicario; Pedro Porro, Gray, Danso, Spence; Bergvall, Bentancur, Maddison; Johnson, Mathys Tel, Son.



AZ ALKMAAR (Técnico: Maarten Martens)

Owusu-Oduro; Maikuma, Wouter Goes, Penetra, Wolfe; Koopmeiners, Clasie; Poku, Buurmeester, Lahdo; Parrott.

