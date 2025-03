Manchester United e Real Sociedad se enfrentam, nesta quinta-feira (13), em duelo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa, em busca de uma vaga nas quartas. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), e as equipes entram no campo do Old Trafford, em Manchester (ING). O confronto será transmitido pela CazéTV (YouTube). ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

O primeiro confronto na Espanha terminou em 1 a 1. Zirzkee marcou para os Red Devils no segundo tempo e, pouco depois, Oyarzabal empatou, de pênalti.

Confira as informações do jogo entre Manchester United e Real Sociedad

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED X REAL SOCIEDAD

OITAVAS - JOGO DE VOLTA - LIGA EUROPA

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de março de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

📺 Onde assistir: CazéTV

🟨 Árbitro: Benoit Bastien (França)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ruben Amorim)

André Onana; De Ligt, Victor Lindelof e Mazraoui; Diogo Dalot, Casemiro, Dorgu e Bruno Fernandes; Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee.



REAL SOCIEDAD (Técnico: Imanol Alguacil)

Álex Remiro; Elustondo, Igor Zubeldia, Nayef Aguerd e Aihen Muñoz; Beñat Turrientes, Martin Zubimendi e Brais Mendez; Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal e Ánder Barrenetxea.

