Clubes da Premier League votam em teto de gastos para os elencos; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 14:02 • Inglaterra (Reino Unido)

Os clubes da Premier League concordaram, em 'primeira instância', na introdução de um teto de gastos para a temporada 2025/26. A maioria das equipes entraram no acordo e será determinado pelo montante ganho em direitos de televisão pelo clube de menor renda no Campeonato Inglês.

Isto irá ancorar os gastos em cerca de cinco vezes a receita de TV do clube mais baixo, o teto será sobre o quanto que uma equipe poderá gastar com o elenco no total. Até o momento, três clubes votaram contra a nova regra: Aston Villa, Manchester United e Manchester City, enquanto isso, o Chelsea se absteve.

O sindicato dos jogadores, a Associação de Futebolistas Profissionais, também se opôs a qualquer medida que imponha um limite 'rígido' aos salários dos jogadores. Os clubes da Premier League já concordaram em seguir os novos regulamentos de 'fair play financeiro' da UEFA a partir de 2025-26, limitando os gastos a 85% das suas receitas totais em salários, pagamentos de transferências e honorários de agentes.

Os números oficiais da última temporada mostram que o último clube, o Southampton, recebeu £ 104 milhões (US$ 130 milhões) em dinheiro da TV. O jornal inglês 'The Times' disse que se espera que os clubes tenham certeza de que qualquer limite não fará com que nenhum deles reduza os gastos em relação ao nível atual.