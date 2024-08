Clube saudita faz oferta astronômica por Marcos Leonardo, diz jornal

Marcos Leonardo chegou ao Benfica no início deste ano e já pode trocar de clube (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 16:38 • Lisboa (POR)

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, fez uma oferta de 40 milhões de euros (cerca de R$ 249 milhões na cotação atual) pelo atacante Marcos Leonardo, do Benfica. A informação é do jornal português "A Bola", de Portugal.

Segundo a publicação, o clube português ainda resiste por uma venda, mesmo sabendo que o valor oferecido pelos sauditas equivale a mais que dobro da quantia gasta para tirar o brasileiro do Santos, em janeiro deste ano.

Na visão do Benfica, Marcos Leonardo não é apenas um atleta importante para o momento presente do clube, mas também uma boa alternativa para venda futura. O jogador, por sua vez, vê com bons olhos uma transferência para o futebol saudita, especialmente pelo aumento que terá em seu salário: de acordo com "A Bola", 20 milhões de euros anuais (cerca de R$ 124 milhões na cotação atual).

Caso a transferência se concretize, o Menino da Vila se juntaria a velhos conhecidos do futebol brasileiro no clube saudita, como o técnico Jorge Jesus, o lateral-esquerdo Renan Lodi e o atacante Neymar, além de outros nomes de peso do futebol europeu, como o lateral João Cancelo, o meia Milinkovic-Savic e o centroavante Mitrovic.

Marcos Leonardo chegou ao Benfica em janeiro deste ano e atuou em 23 partidas pelos Encarnados, sendo duas apenas na temporada recém iniciada do futebol europeu. No total, foram sete gols e nenhuma assistência.