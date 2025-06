Clube que joga a Champions prepara investida em Neymar, diz jornal

De acordo com informações do jornal turco "Fanatik", o Fenerbahçe está interessado na contratação de Neymar para a próxima temporada. O clube turco, que perdeu a disputa do campeonato nacional para o Galatasaray de Osimhen neste ano, quer reforçar o elenco para a disputa das fases preliminares da Champions League.

O portal informa que José Mourinho, técnico do Fenerbahçe, definiu Neymar e Son, do Tottenham, como prioridades para a próxima temporada, e o clube deve oferecer um salário "satisfatório" para o brasileiro aceitar a proposta.

Ainda segundo o "Fanatik", o clube mantém as esperanças na contratação do jogador brasileiro mesmo com sua provável renovação de contrato com o Santos, uma vez que Neymar ainda não tomou uma decisão em definitivo.

Neymar revela que quase disputou o Mundial de Clubes

Em entrevista ao Flow Podcast na noite desta terça-feira (17), Neymar revelou que a negociação para disputar o Mundial de Clubes pelo Fluminense foi real e "ficou bem perto de acontecer". A declaração, dada após um amistoso beneficente na Vila Belmiro, confirma a tentativa que já havia sido detalhada pelo presidente do clube, Mário Bittencourt.

Neymar fala com Flow em jogo beneficente (Reprodução/Youtube)

Durante a transmissão do evento no YouTube, Neymar foi questionado sobre sua forma física e não hesitou em confirmar que quase jogou o Mundial de Clubes. Ele explicou que a decisão de não fechar com o Tricolor foi baseada na sua preparação física para o retorno aos gramados.

— O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar pra treinar um pouco mais. 100% eu tô fisicamente, mas preciso estar melhor ainda pra voltar muito bem — afirmou Neymar.

