O atacante Antony, do Manchester United, pode ter a Espanha como próximo destino. O Real Betis tem o brasileiro como prioridade nesta janela de transferências e avançou pela contratação do jogador de 24 anos, com oferta de empréstimo até o fim da temporada.

Segundo o jornal "Marca", as conversas - que tiveram início em dezembro - se intensificaram nos últimos dias. Os Verdiblancos teriam feito uma primeira proposta, contra ofertada pelos Red Devils com as condições para o empréstimo do atacante. Por sua vez, o Betis fez nova investida, aumentando os valores da negociação. Para evitar concorrência de outras equipes, o clube espanhol tem pressa de fechar a cessão de Antony até o meio do ano.

Empresário de Antony comenta possível saída do United

Antony vive altos e baixos desde sua chegada ao Manchester United, em 2022. Apesar de não estar apresentando um grande futebol e receber bastantes criticas na Inglaterra, o brasileiro parece estar valorizado no mercado. No último mês, em entrevista ao portal "GiveMeSport", Junior Pedroso, empresário do jogador, revelou que "muitos clubes" procuraram o atacante para uma transferência em janeiro.

- Muitos clubes nos procuraram sobre uma possível transferência do Antony em janeiro. Esses clubes queriam entender a situação de Antony, então posso confirmar que há interesse concreto - disse Junior Pedroso.

