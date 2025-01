Após partida impecável, Endrick desabafa: ‘Ancelotti não faz o que é melhor para mim’

Em atuação decisiva de Endrick, o Real Madrid bateu o Celta de Vigo por 5 a 2, após prorrogação, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei. Com dois gols marcados, o brasileiro foi o principal alvo dos jornalistas nas entrevistas pós-jogo. Assim, ele aproveitou o espaço para analisar seu momento no clube.

Na beira do campo, Endrick disse que não esperava participar da partida entre Real Madrid e Celta de Vigo, visto que o brasileiro não estava tendo muitas oportunidades nas últimas partidas. Porém, o jovem disse que confia no trabalho do técnico Carlo Ancelotti.

— Eu não esperava jogar mais minutos. Carlo sabe o que está fazendo. Ele não faz o que é melhor para mim, mas para o time. Se o time precisar de Kylian, Vini ou Rodrygo, eles estarão lá. Se for Arda, ele estará lá. Se for eu, eu estarei lá — relatou o camisa 16.

— Eu não falo muito com Ancelotti, mas ele sabe que eu trabalho duro todos os dias. Sou grato a ele. Eu sabia que tinha que trabalhar muito mais quando cheguei ao Real Madrid — completou o jogador.

Real Madrid 5x2 Celta de Vigo

Após sair na frente com gols de Mbappé e Vini Jr, o time de Carlo Ancelotti cedeu à pressão dos visitantes no final do segundo tempo e quase viu a classificação escapar entre os dedos. Nos 30 minutos adicionais, gols da joia ex-Palmeiras e de Federico Valverde garantiram a classificação.

O empate parecia encaminhar a decisão para os pênaltis, até os 18 minutos da prorrogação, quando a joia ex-Palmeiras recebeu de Arda Güler na grande área e bateu com maestria para o gol. Para fechar o resultado, o camisa 16 ainda fechou o placar com um gol de calcanhar após uma jogada confusa na grande área do Celta.

Confira os números do Endrick pelo Real Madrid, na partida contra o Celta de Vigo, pelas oitavas de final da Copa do Rei: ⬇️

41 mins jogados 2 gols 2/3 finalizações no gol 6 passes certos (75%) 2 duelos ganhos (50%) 2 faltas sofridas 1 cartão amarelo Nota Sofascore 8.4

