Clube do Grupo City negocia contratação de jogador do Manchester United

Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 14:07 • Rio de Janeiro

O Girona, integrante do Grupo City, negocia a contratação do meia Van de Beek, do Manchester United. A transação do jogador, que teve destaque na campanha 2018/19 da Champions League com o Ajax, é bem pequena se comparada com outras transferências do futebol. Segundo o Relevo, o clube espanhol pretende trazê-lo por apenas 500 mil euros (cerca de R$3 milhões).

Destaque nas temporadas 2018/19, 2019/20 e contratado por 50 milhões de euros, o holandês atuou por empréstimo no Eintracht Frankfurt, da Alemanha, na última temporada. O meia passou por diversas lesões, baixo rendimento e pouco tempo de jogo enquanto esteve nos Red Devils.

O Girona vai disputar a Champions League 2024/25, após campanha mágica no Campeonato Espanhol. Com a contratação de Van de Beek, o treinador do espanhol do Grupo City, Miguel Ángel Sánchez, terá um grande reforço no meio-campo, além da missão de recuperar a qualidade e sequência do jogador.

A expectativa era que durante a estadia na Inglaterra, Erik ten Hag desse mais oportunidades ao meia, visto que trabalharam juntos no Ajax.

No início do mês, o Manchester United renovou o contrato do técnico até junho de 2026, mesmo contestado com os resultados ruins do time inglês. Ele chegou perto de ser demitido e o antigo acordo ia até 2025, com opção de prorrogação por mais uma temporada.