Thiago Motta inicia trabalho na Juventus; veja os bastidores da chegada

Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 10:59 • Rio de Janeiro

Thiago Motta se apresentou no CT da Juventus para seu primeiro dia de trabalho. Segundo a imprensa italiana, o treinador vai visitar as instalações da Velha Senhora e vai se dedicar a reuniões com a comissão técnica.

Veja os bastidores da chegada do comandante:

História feita no Bologna na temporada passada, o técnico ítalo-brasileiro levou o clube para a Champions League depois de 59 anos longe do torneio. A campanha mágica no Campeonato Italiano chamou atenção da equipe de Turim, que o contratou e assinou por três temporadas, até junho de 2027.

A Juventus fará um período de treinamentos em Herzogenaurach, na Alemanha, entre os dias 20 e 26 de julho, e volta à Itália e para disputar um amistoso pré-temporada com o Brest, da França, em 3 de agosto, em Pescara. O último jogo preparatório será no dia 11 de agosto, contra o Atlético de Madrid, em Gotemburgo, na Suécia.

Thiago Motta terá sua quarta experiência como técnico principal de uma equipe: ele começou nas categorias de base do Paris Saint-Germain, assumiu o Genoa, passou pelo Spezia e chegou ao Bologna em 2022, os três clubes da Itália. Agora em um novo desafio, o ex-jogador assume a Velha Senhora.

Treinador ítalo-brasileiro levou o Bologna para a Champions (Foto: Divulgação / Bologna)