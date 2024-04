Clube da Premier League faz comunicado em ameaça à competição após derrota

(Foto: Divulgação/Premier League)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 12:51 • Nottingham (ING)

O Nottingham Forest divulgou um comunicado nas redes sociais, após a derrota para o Everton por 2 a 0, questionando a integridade da Premier League e da arbitragem do campeonato, depois de afirmar que lhe foram negados três pênaltis contra o clube da cidade de Liverpool. O clube afirma que o árbitro de vídeo, Stuart Attwell, que estava trabalhando no jogo, é torcedor do candidato rival ao rebaixamento, Luton Town.

Ambos os clubes que duelaram na 34ª rodada do Campeonato Inglês foram punido pela federação inglesa por burlar as regras financeiras e disputaram em um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Com a vitória, o Everton se afastou da zona e complicou a vida do time bicampeão da Champions League, que está a apenas um ponto à frente do 18° lugar, Luton Town.

Três decisões extremamente erradas - três sanções não impostas - que simplesmente não podemos aceitar. Avisamos ao PGMOL (órgão responsável pela arbitragem de jogos do futebol profissional inglês) que o VAR é torcedor do Luton (equipe candidata ao rebaixamento) antes do jogo, mas não o trocaram. Nossa paciência foi testada várias vezes. O Nottingham Forest FC irá agora considerar as suas opções - disse a diretoria do clube, em nota oficial.

O time dos brasileiros, Murillo e Danilo, terão um jogo complicado contra o Manchester City, líder do campeonato, no próximo domingo (28), e possuem risco de entrar na zona de rebaixamento.