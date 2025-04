Clube da MLS está há mais de 200 dias sem vencer um jogo

O Toronto FC está há mais de 200 dias sem vencer um jogo oficial e ocupa a 14ª colocação da Conferência Leste da Major League Soccer (MLS). A equipe do Canadá venceu um confronto pela última vez no dia 14 de setembro de 2024 contra o Austin FC.

A longa data possui uma explicação: o Toronto FC ficou sem jogos em seu calendário entre o dia 5 de outubro de 2024 e 22 de fevereiro de 2025. Isso se deu pelo fato do clube não ter se classificado para os playoffs da MLS.

No entanto, a sina não passou de um ano para o outro, e o Toronto FC segue sem vencer na atual temporada. A equipe que conta com Insigne e Bernardeschi possui quatro empates e quatro derrotas na MLS e está longe de conquistar uma vaga no mata-mata do torneio.

No último sábado, o Toronto FC empatou em 0 a 0 com o Minnesota United, pela 8ª rodada da temporada regular. No sábado (19), a equipe do Canadá volta a campo e visita o Real Salt Lake para tentar quebrar o jejum que completará 216 sem vencer até o próximo desafio.

Há exatamente sete meses sem vencer um jogo, o Toronto FC tem mais 26 compromissos pela MLS, além da disputa do Campeonato Canadense para reencontrar o caminho dos triunfos. Além disso, o clube busca chegar nos playoffs pela primeira vez desde 2020, onde chegou às quartas de final da Conferência Leste.

Técnico do Toronto FC, Robin Fraser conversa com auxiliar técnico em jogo da MLS (Foto: Leonardo Fernandez/AFP)

Toronto FC na MLS

Fundado em 2005, o Toronto FC estreou na MLS em 2007 e está em sua 18ª temporada na competição. Nesse período, o clube canadense conquistou seu primeiro e único título do torneio em 2017 apesar da má fase vivida nos últimos anos.