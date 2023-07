- Uma volta para casa para mim. Estou muito feliz, muito orgulhoso de voltar ao Brasil e encontrar os amigos do Barra FC. Foi maravilhoso organizar esse camp de férias com mais de noventa participantes. É algo especial mostrar a filosofia do TSG Hoffenheim. Por isso, uma grande gratidão e também orgulho - pontuou Yannick Wöppel, treinador do sub-9 da equipe alemã, e que realizou estágio no Barra FC em 2022.



Os treinamentos consistiam em atividades específicas em diferentes áreas do campo, sempre estimulando a competitividade e ganhos técnicos. Os grupos eram divididos por idades, com os goleiros tendo um espaço dedicado exclusivamente a eles, com trabalhos da posição. Após uma pausa para lanche, as crianças retornavam ao campo e participavam de um torneio, também contra garotos da mesma idade, além de se divertirem com futmesa, entre outras opções.



- Aprendi várias coisas que não sabia. Foi uma experiência incrível. Agradeço muito a minha mãe por ter me trazido aqui. Foi muito legal. O Carlos Eduardo é muito divertido, brinca bastante com a gente. Queria mais dias (de camp) para me divertir ainda mais - contou Lucas Daniel, 12 anos.



- Foi bem legal, tive uns treinos diferentes, que nunca tinha feito antes. Também nunca tinha treinado em campo sintético, foi bem legal. O que mais gostei foi no primeiro dia que fizemos um aquecimento com os goleiros, que foi um futmesa, só que com a mão. Foi bem divertido - Luiz Gabriel Marczynsk, 12 anos.