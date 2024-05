City atropela Fulham na Premier League e pode ser campeão na próxima rodada; veja como está a classificação

Em dia de artilheiro, Gvardiol marca dois gols e ajuda City na vitória contra o Fulham (ADRIAN DENNIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 11:32 • Londres (ING)

Está tudo encaminhado. O Manchester City venceu o Fulham por 4 a 0, neste sábado (11), pela 37ª rodada da Premier League, e agora só depende de si para ser campeão inglês. Fora de casa, Gvardiol brilhou com dois gols, seguidos de Phil Foden e Julián Álvarez.

Com este resultado, os Cityzens alcançaram os 85 pontos, dois a mais que o Arsenal, e figuram na liderança. Neste domingo (12), os Gunners vão enfrentar o Manchester United e, em caso de derrota, o time de Guardiola pode ser campeão na terça-feira (14), contra o Tottenham, em partida atrasada.

A UM PASSO DO PARAÍSO!

Apesar da eliminação na Champions League, o City está mais vivo do que nunca na Premier League e almeja o tetracampeonato seguido, o 14º da história, e se isolar, ainda mais, como maior vencedor do torneio.

Dentro de campo, contra o Fulham, nenhum problema. Aos 13 minutos de jogo, Gvardiol abriu o placar em troca de passes no ataque. Com a pressão do City, o segundo gol saiu logo no pontapé da segunda etapa, com Phil Foden aproveitando a sobra em jogada individual de Bernardo Silva.

Com 2 a 0 no placar, o Fulham precisou sair para o jogo em busca de evitar a derrota, mas a missão falhou e o time de Guardiola encontrou o terceiro gol, novamente com Gvardiol. O zagueiro/lateral-esquerdo, livre de marcação na segunda trave, aproveitou a jogada de escanteio e empurrou a bola para o fundo da rede. No apagar das luzes, aos 49', Julián Álvarez sacramentou a goleada, de pênalti.

POSSÍVEL JOGO DO TÍTULO

O Manchester City volta a campo na próxima terça-feira (14), contra o Tottenham, em partida atrasada, válida pela 34ª rodada. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília), em Londres.

