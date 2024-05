Cinco motivos para torcer por Marcos Reus na final da Champions League

Despedida de Marco Reus do Borussia Dortmund será na final da Champions League (Divulgação/Borussia Dortmund)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 10:00 • Londres (ING)

O Borussia Dortmund está de volta à final da Champions League após 11 anos, e Marcos Reus pode conquistar o seu título inédito, agora de forma especial. Confira no Lance!, cinco motivos para torcer pelo atacante na decisão contra o Real Madrid.

5. VICE-CAMPEONATO

O Borussia Dortmund venceu a Liga dos Campeões apenas uma vez, mas teve uma segunda oportunidade. Na temporada 2012/13, a Muralha Amarela enfrentou na decisão seu maior rival, o Bayern de Munique.

Na ocasião, os bávaros venceram por 2 a 1, com gols de Mandzukic e Robben, e com Gündogan descontando. Àquela altura, Reus já era um dos protagonistas do clube alemão.

4. SUPERAÇÃO

A carreira de Marco Reus poderia ter sido muito maior em termos de ambição e títulos pessoais e coletivas se não fossem as inúmeras lesões.

Entre 2010 e os dias atuais, Reus soma mais de 65 lesões, entre as mais simples e mais complexas. Na temporada 2013/14, o jogador sofreu uma ruptura parcial dos ligamentos do tornozelo esquerdo, ficando de fora da Copa do Mundo de 2024, no Brasil.

Em 2017/18, a lesão mais grave. Reus ficou afastado 220 dias por conta de uma ruptura nos ligamentos cruzados. Em 2016/17, ficou 176 dias fora por conta de uma pubalgia.

Em 2022, o jogador ficou, novamente, fora de uma edição da Copa do Mundo. Desta vez, a lesão, dias antes do início do mundial, foi no tornozelo, sendo cortado da lista final da Alemanha. Durante toda a carreira, Reus soma mais de 1.000 dias no departamento médico.

Atacante ficou de fora das Copas do Mundo de 2014 e 20122 por conta de lesões (Arne Derdet/AFP)



3. ÍDOLO

Marco Reus defende o Borussia Dortmund desde 2012 e está na seleta lista de maiores ídolos do clube. Com contrato válido até o fim desta temporada, o jogador vai deixar a Muralha Amarela em uma despedida que pode selar o nome na história, com o título da Champions League.

Reus defende o Borussia Dortmund desde 2012 (Robert Michael / AFP)



2. AMOR

O Borussia Dortmund sempre esteve entre os principais times da Europa nas competições nacionais e continentais. Com grandes elencos, o clube alemão acostumou a ver seu maior rival, Bayern de Munique, cobiçar seus jogadores.

Foi o caso de Mario Götze, Robert Lewandowski e Hummels. Os atacantes trocaram os rivais nas temporadas 2013/14 e 2014/15, respectivamente, e o zagueiro em 2016/17.

O Bayern também tentou a contratação de Marcos Reus, mas o jogador recusou e, em entrevista, disse não se arrepender da decisão.

Reus recusou oferta do Bayern de Munique para seguir no BVB (INA FASSBENDER / AFP)



1. DESPEDIDA

Depois de 12 anos vestindo a camisa amarela e preta, chegou a vez do adeus. Com contrato se encerrando em junho deste ano, a partida válida pela final da Champions League será a última do camisa 11. Ao todo, são 170 gols e 103 assistências, além de cinco títulos - três Supertaças da Alemanha e duas Taças da Alemanha.

Reus fará partida de despedida na final da Liga dos Campeões (Divulgação/Borussia Dortmund)

