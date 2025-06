Técnico do Real Madrid abre o jogo sobre papel de Rodrygo no Mundial

Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso abriu o jogo sobre o papel de Rodrygo dentro do elenco no Mundial de Clubes. No jogo contra o Pachuca, o brasileiro não entrou em campo, mas segue tendo a confiança do comandante para a sequência da competição.

- Vejo Rodrygo bem, com vontade. No outro dia, foi uma decisão técnica. Segue sendo importante e precisaremos dele no Mundial. É um jogador especial e terá um bom papel.

Na estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes, Rodrygo foi uma peça importante e responsável por dar uma assistência para o gol marcado por Gonzalo García. No entanto, o atleta foi preterido na 2ª rodada, onde Xabi Alonso optou pela entrada do jovem da base Victor Muñoz na segunda etapa.

Nesta quinta-feira (26), o Real Madrid encara o RB Salzburg, pela 3ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, e Rodrygo não possui titularidade garantida. O atleta havia perdido espaço para Arda Güler, que foi um dos destaques na vitória sobre o Pachuca e deve se manter no time de Xabi Alonso.

Rodrygo luta por espaço no Real Madrid durante o Mundial

No último confronto, Rodrygo foi "prejudicado" pela expulsão precoce de Asencio, o que fez com que Xabi Alonso precisasse ser mais cauteloso em suas mudanças. No entanto, o brasileiro espera receber uma nova oportunidade após ter dado um sinal positivo na estreia diante do Al-Hilal.

