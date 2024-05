Cinco motivos para torcer por Vinícius Júnior na final da Champions League

Vini Jr pode ser campeão da Champions League pela segunda vez (KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 09:00 • Madri (ESP)

O Real Madrid está de volta à final da Champions League após dois anos, e Vinícius Júnior pode conquistar o bicampeonato, agora como protagonista do clube espanhol. Confira no Lance!, cinco motivos para torcer pelo brasileiro na decisão contra o Borussia Dortmund.

5. ÍDOLO DO REAL MADRID

Contratado em 2017 e com a estreia marcada em 2018, Vini Jr. chegou ao Real Madrid com status de se tornar a próxima estrela do maior clube do mundo.

Aos 23 anos, o camisa 7 já faz parte da história do time merengue, somando 11 títulos, entre Champions League, Mundial, La Liga, entre outros. Desta vez, o Vinícius Júnior terá a oportunidade de conquistar a Liga dos Campeões como principal jogador e se tornar, de vez, ídolo do Real Madrid.

4. BRASIL

Os clubes europeus se acostumaram a vencer a maior competição europeia com jogadores brasileiros no elenco e com o Real Madrid não é diferente. Na atual temporada, Vini Jr e Rodrygo são os representantes do Brasil e podem colocar, mais uma vez, seus nomes na história.

Rodrygo e Vinícius Júnior são os representantes brasileiros no Real Madrid (Divulgação/Real Madrid)



3. SUPERAÇÃO

Como a maior parcela dos jogadores brasileiros, Vinícius Júnior é de origem pobre. Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o atacante passou por dificuldades em sua vida pessoal até chegar aos dias de glória. Na carreira, defendeu o Flamengo nas categorias de base e no profissional, até ser transferido para a Europa.

Vini Jr sofreu críticas por conta de seu desempenho no ínicio da trajetória no Real Madrid (Lluis Gene/AFP)

2. CRÍTICAS

Quando surgiu no Flamengo, Vinícius Júnior se destacou pela sua habilidade, mas logo encarou uma fase difícil diante de diversas críticas. Ao ser contratado pelo Real Madrid, o jogador foi, de certa forma, 'humilhado' diversas vezes, não só por torcedores como também por jornalistas.

Além disso, Vini Jr se tornou alvo principal de racistas na Europa, sobretudo na Espanha. O jogador lidera o movimento antirracista no futebol e serve como inspiração para companheiros e fãs.

Vinicius Júnior é vítima de racismo na Espanha (Foto: JOSE JORDAN/AFP)



1. BOLA DE OURO

A última vez que o Brasil teve um jogador eleito melhor do mundo foi em 2007, com Kaká, no Milan. Desde então, somente Neymar teve oportunidade de chegar ao topo do mundo, mas sem êxito.

Agora, Vinícius Júnior se tornou o principal candidato ao prêmio, ao lado do companheiro de equipe, Bellingham, por conta de seu protagonismo no Real Madrid. O título da Champions League pode ser o carimbo para o prêmio ser dado ao camisa 7.

Vini Jr. pode se tornar melhor jogador do mundo nesta temporada (THOMAS COEX / AFP)

