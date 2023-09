O futebol chinês sofreu uma baixa de grandes estrelas com a falência de alguns clubes devido a pandemia da Covid-19. Para buscar se reerguer, o país conta com a ajuda de brasileiros nesse processo. Um deles é o preparador físico Rodrigo De Melo, que trabalha pela primeira vez na Ásia e veste a camisa do Chengdu Rongcheng. O clube tem como grande destaque o brasileiro naturalizado chinês Elkeson, ex-atacante de Grêmio e Botafogo. O profissional de Educação Física detalhou a parceria com o compatriota e comentou que, apesar dos problemas ocorridos, o esporte continua em alta no lugar mais populoso do mundo.