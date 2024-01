Neste sábado (6), às 14h30 (horário de Brasília), o Chelsea recebe o Preston North End no Stamford Bridge, em Londres (ING), em jogo válido pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Os Blues mostraram força nos mata-matas nacionais e estão também nas semifinais da EFL Cup; os visitantes, por outro lado, caíram cedo na competição alternativa, eliminados pelo Salford. A transmissão do duelo fica por conta do Star+.