A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferência no futebol. Com contrato até junho de 2024, a Roma terá que desembolsar o montante para contratar o belga em definitivo, caso contrário, Lukaku retornará à Londres.



+ Previsão de campeão da Premier League da temporada 2023/2024: Tottenham Hotspur surge como forte candidato