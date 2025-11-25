Chelsea e Barcelona se reencontram após duelos históricos na Champions
Equipes jogaram 14 vezes contra na competição, com quatro vitórias de cada lado
Chelsea e Barcelona irão se enfrentar nesta terça-feira (25), em Stamford Bridge, em Londres (ING), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Multicampeões no século, ambas as equipes fizeram grandes duelos pela competição europeia, com golaços, polêmicas e final feliz e triste dos dois lados. No histórico do confronto, os Blues e o Barça se encontraram 14 vezes, com quatro vitórias de cada lado e seis empates.
O último encontro
A última vez que o Barcelona visitou o Stamford Bridge foi em 2018, no duelo de ida das oitavas de final. Na partida, os Blues até saíram na frente, com Willian, mas após falha de Andreas Christensen, Lionel Messi aproveitou e marcou seu primeiro gol contra os londrinos na carreira.
No duelo em Barcelona, os catalães tiveram vida fácil e, com mais dois de Messi e outro de Ousmane Dembelé, venceu por 3 a 0 e avançou na competição.
Pedra no sapato
Porém, mesmo em duelo dominante em 2018, o Chelsea costuma a dificultar a vida do Barcelona e chegou a eliminar duas grandes gerações do Barça nas fases mais agudas. A última delas foi em 2012, quando o Barça, atual campeão europeu na época, era franco favorito a avançar à final. Mesmo liderados por Pep Guardiola, Messi, Iniesta e Xavi, foi a equipe de Londres que saiu na frente. Com gol de Didier Droga, os Blues venceram a partida de ida por 1 a 0 no Stamford Bridge.
No Camp Nou, o Barcelona fazia o jogo perfeito e abriu 2 a 0 logo nos primeiros minutos. Na sequência, ainda viu John Terry, capitão dos Blues, ser expulso. Mas, antes do fim da primeira etapa, Ramires apareceu e, em uma linda cavadinha sobre Victor Valdés, recolocou o Chelsea à frente no agregado pelo gol fora de casa.
O Barcelona seguiu em cima e teve a grande chance de marcar o terceiro em um pênalti, mas Messi perdeu. No último lance, Fernando Torres saiu livre em contra-ataque, driblou Valdés, empatou o duelo e classificou o Chelsea à final da Champions League de 2012, no qual o clube venceria sobre o Bayern de Munique.
Em 2005, o Barcelona, comandado por Ronaldinho Gaúcho, venceu o primeiro jogo das oitavas de final por 2 a 1, no Camp Nou. Em Londres, o Chelsea começou arrasador e, em vinte minutos, vencia por 3 a 0, com gols de Gudjohnsen, Lampard e Duff. Mas, do outro lado, apareceu Ronaldinho, que, antes do intervalo, marcou duas vezes, sendo o segundo o famoso "Gol da Sambadinha". Porém, na segunda etapa, os Blues marcaram o quarto com John Terry e avançaram na competição.
Iniestazo
Em um dos duelos mais polêmicos da história da Champions League, o Barcelona eliminou o Chelsea na semifinal da temporada 2008/09 em dois jogos marcados por erros de arbitragem e um golaço de Andrés Iniesta. Na ida, o empate por 0 a 0 ficou amargo para o Barça, que reclamou da arbitragem por um pênalti não marcado em Thierry Henry.
O segundo jogo começou com o Chelsea melhor e, logo aos nove minutos, abriu o placar com Micha Essien. No decorrer do duelo, os Blues reclamaram de três outros três lances em que arbitragem não considerou pênalti. O time da casa ficou com um a mais, após expulsão controversa de Éric Abidal. Mas, mesmo com 10 em campo, o Barcelona conseguiu o gol da classificação com Andrés Iniesta, em um golaço de fora da área, que ficou conhecido como "Iniestazo".
Tudo sobre o jogo entre Chelsea x Barcelona pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea x Barcelona
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 25 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🟨 Arbitragem: Slavko Vinčić (árbitro); Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič (assistentes)
📺 VAR: Christian Dingert
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca):
Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah e Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, João Pedro e Alejandro Garnacho; Liam Delap.
Barcelona (Técnico: Hansi Flick):
Joan Garcia; Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Alejandro Balde; Marc Casadó e Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín López e Ferran Torres; Robert Lewandowski.
