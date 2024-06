(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 09:46 • Brasília (DF)

A derrota do Real Brasília para o Anápolis por 1 a 0, no último domingo (2), pela Série D do Campeonato Brasileiro, foi marcada por uma agressão ao árbitro Alciney Santos de Araújo. Inconformado após ser expulso da partida, Juan Alves, atacante da equipe do Distrito Federal, empurrou Anciney e precisou ser contido por companheiros de time.

O lance em questão ocorreu ainda no primeiro tempo da partida. Juan Alves, que havia recebido o primeiro cartão amarelo aos 6 minutos de jogo, questionou uma marcação da equipe de arbitragem, chutou a bola para longe e foi advertido com o segundo cartão amarelo.

Indignado, o camisa 10 partiu para cima de Alciney de Araújo, que precisou ser escoltado pelo demais atletas em campo. Após a confusão, o segundo cartão amarelo foi retirado e Juan Alves seguiu em campo. Até o momento, o árbitro não relatou o fato em súmula.

Dono da segunda pior campanha da Série D do Campeonato Brasileiro, o Real Brasília segue sem pontuar na competição após seis rodadas. No próximo sábado (8), a equipe volta a campo contra o Crac, em Catalão (GO).

Juan Alves, atacante do Real Brasília, agrediu o árbitro Alciney Santos de Araújo (Foto: Reprodução)